Байден посетит внеочередной саммит НАТО 24 марта – Белый дом

Цитата

"Президент отправится в Брюссель, Бельгию, в конце этого месяца, где он примет участие в внеочередном саммите НАТО 24 марта, чтобы обсудить текущие усилия по сдерживанию и обороне в ответ на неспровоцированное и неоправданное нападение России на Украину, а также подтвердить нашу приверженность нашим союзникам по НАТО", - заявила Псаки.

Детали

По ее словам, Байден также примет участие в саммите Европейского совета, чтобы обсудить "обеспокоенность по поводу Украины", включая трансатлантические усилия по возложению экономических издержек на Россию, оказание гуманитарной помощи пострадавшим от насилия и решение других проблем.

President Biden @POTUS comes to @NATO HQ next week to participate in an extraordinary meeting of the leaders of all #NATO Allies. #WeAreNATO pic.twitter.com/Pd08Tk2KTs

Ранее

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сегодня сообщил, что созывает внеочередной саммит Альянса 24 марта.

Накануне сообщалось, что лидеры стран НАТО могут собраться уже на следующей неделе в Брюсселе для обсуждения войны в Украине. К встрече может присоединиться президент США Джо Байден.