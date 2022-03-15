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Байден посетит внеочередной саммит НАТО 24 марта – Белый дом

Байден посетит внеочередной саммит НАТО 24 марта – Белый дом

Киев • УНН

 • 100918 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Президент США Джо Байден на следующей неделе отправится в Брюссель, чтоб посетить внеочередной саммит Альянса 24 марта. Об этом заявила на брифинге во вторник пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки, передает корреспондент УНН.

Цитата

"Президент отправится в Брюссель, Бельгию, в конце этого месяца, где он примет участие в внеочередном саммите НАТО 24 марта, чтобы обсудить текущие усилия по сдерживанию и обороне в ответ на неспровоцированное и неоправданное нападение России на Украину, а также подтвердить нашу приверженность нашим союзникам по НАТО", - заявила Псаки.

Детали

По ее словам, Байден также примет участие в саммите Европейского совета, чтобы обсудить "обеспокоенность по поводу Украины", включая трансатлантические усилия по возложению экономических издержек на Россию, оказание гуманитарной помощи пострадавшим от насилия и решение других проблем.

President Biden @POTUS comes to @NATO HQ next week to participate in an extraordinary meeting of the leaders of all #NATO Allies. #WeAreNATO pic.twitter.com/Pd08Tk2KTs

— US Mission to NATO (@USNATO) March 15, 2022

Ранее

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг ранее сегодня сообщил, что созывает внеочередной саммит Альянса 24 марта.

Накануне сообщалось, что лидеры стран НАТО могут собраться уже на следующей неделе в Брюсселе для обсуждения войны в Украине. К встрече может присоединиться президент США Джо Байден.

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