Байден відвідає позачерговий саміт НАТО 24 березня – Білий дім
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Президент США Джо Байден наступного тижня відправиться до Брюсселя, щоб відвідати позачерговий саміт Альянсу 24 березня. Про це заявила на брифінгу у вівторок прессекретар Білого дому Джен Псакі, передає кореспондент УНН.
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"Президент вирушить до Брюсселя, Бельгії, в кінці цього місяця, де він візьме участь у позачерговому саміті НАТО 24 березня, щоб обговорити поточні зусилля зі стримування і оборони у відповідь на неспровокований і невиправданий напад Росії на Україну, а також підтвердити нашу прихильність нашим союзникам по НАТО", - заявила Псакі.
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За її словами, Байден також візьме участь у саміті Європейської Ради, щоб обговорити "стурбованість з приводу України", включаючи трансатлантичні зусилля з покладання економічних витрат на Росію, надання гуманітарної допомоги постраждалим від насильства і вирішення інших проблем.
President Biden@POTUScomes to@NATOHQ next week to participate in an extraordinary meeting of the leaders of all#NATOAllies.#WeAreNATOpic.twitter.com/Pd08Tk2KTs— US Mission to NATO (@USNATO)March 15, 2022
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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг раніше сьогодні повідомив, що скликає позачерговий саміт Альянсу 24 березня.
Напередодні повідомлялося, що лідери країн НАТО можуть зібратися вже наступного тижня в Брюсселі для обговорення війни в Україні. До зустрічі може приєднатися президент США Джо Байден.