Министры обороны Украины и Польши скоординировали взаимодействие перед саммитом НАТО

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“Скоординировали взаимодействие накануне саммита НАТО. Благодарен Польше за твердую и последовательную поддержку украинского народа в борьбе с российским захватчиком!” - цитирует пресс-служба министра обороны Украины Алексея Резникова, который сегодня провел плодотворные переговоры с польским коллегой - министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе созвал внеочередной саммит Альянса, он состоится 24 марта. Главной темой станет нападение и продолжающаяся агрессия рф против Украины.

Посетить мероприятие должен президент США Джо Байден.

Американский президент в рамках своего визита также посетит Польшу, где намерен обсудить введение миротворцев в Украину.