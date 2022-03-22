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Министры обороны Украины и Польши скоординировали взаимодействие перед саммитом НАТО

Министры обороны Украины и Польши скоординировали взаимодействие перед саммитом НАТО

Киев • УНН

 • 136121 просмотра

КИЕВ. 22 марта. УНН. Министры обороны Украины и Польши скоординировали взаимодействие накануне саммита НАТО, который стартует 24 марта. Об этом информирует пресс-служба украинского оборонного ведомства, пишет УНН.

Цитата

“Скоординировали взаимодействие накануне саммита НАТО. Благодарен Польше за твердую и последовательную поддержку украинского народа в борьбе с российским захватчиком!” - цитирует пресс-служба министра обороны Украины Алексея Резникова, который сегодня провел плодотворные переговоры с польским коллегой - министром национальной обороны Польши Мариушем Блащаком.

Напомним

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе созвал внеочередной саммит Альянса, он состоится 24 марта. Главной темой станет нападение и продолжающаяся агрессия рф против Украины.

Посетить мероприятие должен президент США Джо Байден.

Американский президент в рамках своего визита также посетит Польшу, где намерен обсудить введение миротворцев в Украину.

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