Генсек НАТО скликає позачерговий саміт 24 березня у зв'язку з нападом Росії на Україну

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"Я скликав позачерговий саміт 24 березня в штаб-квартирі НАТО. Ми розглянемо вторгнення росії в Україну, нашу рішучу підтримку України і подальше зміцнення стримування і оборони НАТО. У цей критичний час Північна Америка і Європа повинні продовжувати стояти разом", - написав Генсек.

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Сьогодні в штаб-квартирі НАТО проходить позачергова зустріч міністрів оборони країн-союзників.

Раніше повідомлялося, що лідери країн НАТО можуть зібратися вже наступного тижня в Брюсселі для обговорення війни в Україні. До зустрічі може приєднатися президент США Джо Байден.