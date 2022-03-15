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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

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Генсек НАТО скликає позачерговий саміт 24 березня у зв'язку з нападом Росії на Україну

Генсек НАТО скликає позачерговий саміт 24 березня у зв'язку з нападом Росії на Україну

Київ • УНН

 • 180166 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає позачерговий саміт Альянсу 24 березня. Головною темою стане напад і триваюча агресія рф проти України. Про це Столтенберг написав у своєму Twitter, передає УНН.

Цитата

"Я скликав позачерговий саміт 24 березня в штаб-квартирі НАТО. Ми розглянемо вторгнення росії в Україну, нашу рішучу підтримку України і подальше зміцнення стримування і оборони НАТО. У цей критичний час Північна Америка і Європа повинні продовжувати стояти разом", - написав Генсек.

Додамо

Сьогодні в штаб-квартирі НАТО проходить позачергова зустріч міністрів оборони країн-союзників.

Раніше повідомлялося, що лідери країн НАТО можуть зібратися вже наступного тижня в Брюсселі для обговорення війни в Україні. До зустрічі може приєднатися президент США Джо Байден.

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