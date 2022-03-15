Генсек НАТО скликає позачерговий саміт 24 березня у зв'язку з нападом Росії на Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 15 березня. УНН. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг скликає позачерговий саміт Альянсу 24 березня. Головною темою стане напад і триваюча агресія рф проти України. Про це Столтенберг написав у своєму Twitter, передає УНН.
Цитата
"Я скликав позачерговий саміт 24 березня в штаб-квартирі НАТО. Ми розглянемо вторгнення росії в Україну, нашу рішучу підтримку України і подальше зміцнення стримування і оборони НАТО. У цей критичний час Північна Америка і Європа повинні продовжувати стояти разом", - написав Генсек.
Додамо
Сьогодні в штаб-квартирі НАТО проходить позачергова зустріч міністрів оборони країн-союзників.
Раніше повідомлялося, що лідери країн НАТО можуть зібратися вже наступного тижня в Брюсселі для обговорення війни в Україні. До зустрічі може приєднатися президент США Джо Байден.