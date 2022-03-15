Лидеры стран НАТО могут встретиться, чтобы обсудить войну в Украине: к ним присоединится Байден

Детали

По предварительным данным, встреча должна состояться в Брюсселе 23 марта. Планы еще могут измениться, из-за ситуации в Украине.

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты тесно взаимодействуют со своими партнерами по НАТО и европейскими союзниками, но окончательного решения о поездке президента Джо Байдена пока не приняли.

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Президент США Джо Байден заявил, что предоставит Украине оружие для обороны и пообещал поддержать граждан.