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Лидеры стран НАТО могут встретиться, чтобы обсудить войну в Украине: к ним присоединится Байден

Лидеры стран НАТО могут встретиться, чтобы обсудить войну в Украине: к ним присоединится Байден

Киев • УНН

 • 214615 просмотра

КИЕВ. 15 марта. УНН. Лидеры стран НАТО могут собраться уже на следующей неделе в Брюсселе для обсуждения войны в Украине. К встрече может присоединиться президент США Джо Байден. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, пишет УНН.

Детали

По предварительным данным, встреча должна состояться в Брюсселе 23 марта. Планы еще могут измениться, из-за ситуации в Украине.

Представитель Белого дома Джен Псаки заявила, что Соединенные Штаты тесно взаимодействуют со своими партнерами по НАТО и европейскими союзниками, но окончательного решения о поездке президента Джо Байдена пока не приняли.

Добавим

Президент США Джо Байден заявил, что предоставит Украине оружие для обороны и пообещал поддержать граждан.

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