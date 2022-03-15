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Лідери країн НАТО можуть зустрітися, щоб обговорити війну в Україні: до них приєднається Байден

Лідери країн НАТО можуть зустрітися, щоб обговорити війну в Україні: до них приєднається Байден

Київ • УНН

 • 214617 перегляди

КИЇВ. 15 березня. УНН. Лідери країн НАТО можуть зібратися вже наступного тижня у Брюсселі для обговорення війни в Україні. До зустрічі може приєднатися президент США Джо Байден. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела, пише УНН.

Деталі

За попередніми даними, зустріч має відбутися у Брюсселі 23 березня. Плани ще можуть змінитися, через ситуацію в Україні.

Представник Білого дому Джен Псакі заявила, що Сполучені Штати тісно взаємодіють зі своїми партнерами по НАТО та європейськими союзниками, але остаточного рішення про поїздку президента Джо Байдена поки що не ухвалили.

Додамо

Президент США Джо Байден заявив, що надасть Україні зброю для оборони та пообіцяв підтримати громадян.

Українські Національні Новини

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