Генсек НАТО созывает внеочередной саммит 24 марта в связи нападением рф на Украину
Киев • УНН
КИЕВ. 15 марта. УНН. Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг созывает внеочередной саммит Альянса 24 марта. Главной темой станет нападение и продолжающаяся агрессия рф против Украины. Об этом Столтенберг написал в своем Twitter, передает УНН.
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"Я созвал внеочередной саммит 24 марта в штаб-квартире НАТО. Мы рассмотрим вторжение России в Украину, нашу решительную поддержку Украины и дальнейшее укрепление сдерживания и обороны НАТО. В это критическое время Северная Америка и Европа должны продолжать стоять вместе", - написал Генсек.
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Сегодня в штаб-квартире НАТО проходит внеочередная встреча министров обороны стран-союзников.
Ранее сообщалось, что лидеры стран НАТО могут собраться уже на следующей неделе в Брюсселе для обсуждения войны в Украине. К встрече может присоединиться президент США Джо Байден.