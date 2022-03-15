Генсек НАТО созывает внеочередной саммит 24 марта в связи нападением рф на Украину

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"Я созвал внеочередной саммит 24 марта в штаб-квартире НАТО. Мы рассмотрим вторжение России в Украину, нашу решительную поддержку Украины и дальнейшее укрепление сдерживания и обороны НАТО. В это критическое время Северная Америка и Европа должны продолжать стоять вместе", - написал Генсек.

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Сегодня в штаб-квартире НАТО проходит внеочередная встреча министров обороны стран-союзников.

Ранее сообщалось, что лидеры стран НАТО могут собраться уже на следующей неделе в Брюсселе для обсуждения войны в Украине. К встрече может присоединиться президент США Джо Байден.