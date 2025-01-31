В Эстонии произошел пожар в ресторане "Слава Украине": по предварительной информации, это мог быть поджог
Киев • УНН
В Таллинне произошел поджог украинского ресторана "Слава Украине", о чем свидетельствуют камеры наблюдения. Пожар возник утром 31 января, полиция начала уголовное производство.
В пятницу, 31 января, произошел пожар в украинском ресторане "Слава Украине" в Эстонии. По предварительной информации, это мог быть поджог. Об этом сообщает ERR, передает УНН.
Детали
Как пишет издание, полиция получила сообщение о пожаре на улице Копли в северном Таллинне в 4:45 утра 31 января.
"По предварительной информации, это мог быть поджог. Обстоятельства происшествия будут расследовать в уголовном производстве по статье о повреждении и уничтожении имущества. Это предварительная правовая оценка, поскольку еще продолжается сбор доказательств", - заявила пресс-секретарь Департамента полиции и пограничной охраны Бритта Сепп.
Отмечается, что спасатели силой открыли дверь и обнаружили пожар в ресторане на первом этаже. Огонь был только в ресторане, но дым распространился и на отель.
Владелец ресторана Март Луик заявил, что на записях камеры видно, что это был преднамеренный и сознательный поступок.
Напомним
В Испании в результате взрыва склада на заводе по производству боеприпасов и взрывчатых веществ компании Rheinmetall Expal Munitions пострадали шесть человек.