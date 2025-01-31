В Естонії сталася пожежа в ресторані “Слава Україні”: за попередньою інформацією, це міг бути підпал

У п'ятницю, 31 січня, сталася пожежа в українському ресторані "Слава Україні" в Естонії. За попередньою інформацією, це міг бути підпал. Про це повідомляє ERR, передає УНН.

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Як пише видання, поліція отримала повідомлення про пожежу на вулиці Коплі в північному Таллінні о 4:45 ранку 31 січня.

"За попередньою інформацією, це міг бути підпал. Обставини події розслідуватимуть у кримінальному провадженні за статтею про пошкодження та знищення майна. Це попередня правова оцінка, оскільки ще триває збір доказів", - заявила прессекетарка Департаменту поліції і прикордонної охорони Брітта Сепп.

Зазначається, що рятувальники силою відчинили двері та виявили пожежу в ресторані на першому поверсі. Вогонь був лише в ресторані, але дим поширився і на готель.

Власник ресторану Март Луїк заявив, що на записах камери видно, що це був навмисний і свідомий вчинок.

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