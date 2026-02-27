В "Энергоатоме" избран председатель наблюдательного совета

26 февраля состоялось первое заседание новосформированного наблюдательного совета АО НАЭК "Энергоатом". Члены совета избрали руководство и определили дальнейшие шаги работы компании. Об этом сообщает УНН со ссылкой на НАЭК "Энергоатом".

Председателем наблюдательного совета избрана Румина Велши, вице-председателем - Патрик Фрагман. Также утверждены профильные комитеты. К уже действующим комитетам по аудиту и по назначениям и вознаграждениям созданы новые - по безопасности, экологии и качеству, а также по стратегии и финансовому планированию. Это усиливает институциональную способность совета и системность его работы

По предварительным данным, наблюдательный совет подтвердил, что ядерная и радиационная безопасность остаются безусловным приоритетом общества. Также выражена полная поддержка персоналу, обеспечивающему безопасную эксплуатацию украинских АЭС.

В ходе заседания начат анализ предыдущей деятельности компании и обозначены стратегические ориентиры ее дальнейшего развития. В своей работе наблюдательный совет будет руководствоваться руководящими принципами Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), внедряя лучшие международные стандарты корпоративного управления. Наблюдательный совет выполняет ключевую функцию контроля в системе корпоративного управления, обеспечивая баланс между эффективностью решений и соблюдением принципов добросовестности и открытости