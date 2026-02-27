$43.210.03
Ексклюзив
15:15 • 2108 перегляди
Весна: чи загрожує Україні масштабне водопілля і що буде з Києвом
14:14 • 5692 перегляди
Пенсійну реформу планують внести на розгляд парламенту цього року - міністр
Ексклюзив
11:15 • 17632 перегляди
Законодавство щодо Defence City потребує корекції: ринок закликає удосконалити критерії включення резидентів
10:21 • 21192 перегляди
Тарифи на "комуналку" прописали в меморандумі з МВФ - що буде з цінами
26 лютого, 22:38 • 30161 перегляди
МВФ затвердив нову чотирирічну програму фінансування України обсягом понад $8 млрд
26 лютого, 19:13 • 47367 перегляди
Україна фіналізує розробку стратегії відновлення та оновленого захисту енергетики на 1 березня - Зеленський
Ексклюзив
26 лютого, 16:20 • 43061 перегляди
Удари по системах водопостачання: чи можуть росіяни залишити Україну без води
26 лютого, 15:08 • 37965 перегляди
Цифрову гривню впровадять після війни – НБУ зосередився на регулюванні віртуальних активів
26 лютого, 14:09 • 32485 перегляди
В Україні запроваджують новий механізм прозорості цін на ліки через е-рецепт
Ексклюзив
26 лютого, 13:53 • 52489 перегляди
Родинні схеми Кучуків: що приховує земля під скандальною клінікою OdrexPhoto
В "Енергоатомі" обрано голову наглядової ради

Київ • УНН

 • 156 перегляди

26 лютого відбулося перше засідання наглядової ради АТ НАЕК "Енергоатом", де обрали Руміну Велші головою та Патріка Фрагмана віцеголовою. Рада підтвердила пріоритет ядерної безпеки та розпочала аналіз діяльності компанії.

В "Енергоатомі" обрано голову наглядової ради
Фото: t.me/energoatom_ua

26 лютого відбулося перше засідання новосформованої наглядової ради АТ НАЕК "Енергоатом". Члени ради обрали керівництво та визначили подальші кроки роботи компанії. Про це повідомляє УНН з посиланням на НАЕК "Енергоатом".

Деталі

Головою наглядової ради обрано Руміну Велші, віцеголовою - Патріка Фрагмана. Також затверджено профільні комітети. До вже діючих комітетів з аудиту та з призначень і винагород створено нові - з безпеки, екології та якості, а також зі стратегії та фінансового планування. Це посилює інституційну спроможність ради та системність її роботи

- йдеться у дописі.

За попередніми даними, наглядова рада підтвердила, що ядерна та радіаційна безпека залишаються безумовним пріоритетом товариства. Також, висловлено повну підтримку персоналу, який забезпечує безпечну експлуатацію українських АЕС.

Під час засідання розпочато аналіз попередньої діяльності компанії та окреслено стратегічні орієнтири її подальшого розвитку. У своїй роботі наглядова рада керуватиметься керівними принципами Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), впроваджуючи найкращі міжнародні стандарти корпоративного управління. Наглядова рада виконує ключову функцію контролю в системі корпоративного управління, забезпечуючи баланс між ефективністю рішень та дотриманням принципів доброчесності та відкритості

- йдеться у дописі.

Нагадаємо

Аудит НАЕК "Енергоатом" триває. Наразі аналізуються питання надмірних витрат, пов’язаних із проведенням компанією ризикових операцій. Окремо аудитори перевіряють законність нарахування заробітної плати керівництву компанії.

Алла Кіосак

СуспільствоЕкономікаПолітика
Енергоатом
Енергетика
Електроенергія