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В Дубае вспыхнул масштабный пожар в 67-этажном небоскребе: эвакуировали почти 4 тыс. человек

Киев • УНН

 • 634 просмотра

В Дубай Марина произошел масштабный пожар в 67-этажном жилом доме. Все 3820 жителей эвакуированы, никто не пострадал, продолжается тушение.

В Дубае вспыхнул масштабный пожар в 67-этажном небоскребе: эвакуировали почти 4 тыс. человек

Утром 14 июня в районе Дубай Марина из 67-этажного жилого дома продолжал подниматься дым после сильного пожара, который в течение ночи тушили подразделения Гражданской обороны Дубая. Об этом сообщает The National, передает УНН.

Детали

Управление медиа Дубая сообщило, что пожар тушили шесть часов, и все 3820 жителей из 764 квартир были эвакуированы в безопасное место, никто не пострадал.

"Бригады скорой помощи и медицинский персонал находятся на месте, чтобы оказать полную медицинскую и психологическую поддержку безопасно эвакуированным жителям", – говорится в сообщении.

Для жителей власти координируют с застройщиком здания меры по обеспечению временного жилья.

Транспортное управление Дубая сообщило пассажирам о перебоях в движении между станциями Дубай Марина и Пальма Джумейра из-за пожара.

"Это сделано для обеспечения безопасности пассажиров и облегчения работы пожарных команд, реагирующих на инцидент", – говорится в заявлении RTA в социальных сетях. Был предоставлен альтернативный автобусный маршрут.

Для жителей власти координируют с застройщиком здания меры по обеспечению временного жилья.

Пожар вспыхнул на верхних этажах башни "Тигр", также известной как "Марина Пинакл", в оживленном районе примерно в 21:30.

На видео, снятом изданием The National, было видно, как службы экстренной помощи прибыли на место происшествия, когда пламя охватило часть здания.

Многие жители, бежавшие из многоэтажки, собрались на улице, пока аварийные бригады боролись, чтобы предотвратить распространение огня.

Причина пожара неизвестна. За дальнейшими комментариями обратились в службу гражданской обороны Дубая.

Ранее УНН писал, что фирма Трампа строит 80-этажную башни в Дубае и запускает проект в Катаре, это будут пентхаусы стоимостью 20 миллионов долларов.

Яна Соколовская

Яна Соколовская

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