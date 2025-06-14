У Дубаї спалахнула масштабна пожежа у 67-поверховому хмарочосі: евакуювали майже 4 тис. людей

Зранку 14 червня у районі Дубай Марина з 67-поверхового житлового будинку продовжував підійматись дим після сильної пожежі, яку протягом ночі гасили підрозділи Громадянської оборони Дубая. Про це повідомляє The National, передає УНН.

Деталі

Управління медіа Дубая повідомило, що пожежу гасили шість годин, і всі 3820 мешканців із 764 квартир були евакуйовані у безпечне місце, ніхто не постраждав.

"Бригади швидкої допомоги та медичний персонал перебувають на місці, щоб надати повну медичну та психологічну підтримку безпечно евакуйованим мешканцям", – йдеться в повідомленні.

Для мешканців влада координує з забудовником будівлі заходи щодо забезпечення тимчасового житла.

Транспортне управління Дубая повідомило пасажирів про перебої в русі між станціями Дубай Марина та Пальма Джумейра через пожежу.

"Це зроблено для забезпечення безпеки пасажирів та полегшення роботи пожежних команд, які реагують на інцидент", – йдеться у заяві RTA в соціальних мережах. Було надано альтернативний автобусний маршрут.

Для мешканців влада координує з забудовником будівлі заходи щодо забезпечення тимчасового житла.

Пожежа спалахнула на верхніх поверхах вежі "Тигр", також відомої як "Марина Пінакл", у жвавому районі приблизно о 21:30.

На відео, знятому виданням The National, було видно, як служби екстреної допомоги прибули на місце події, коли полум'я охопило частину будівлі.

Багато мешканців, які втекли з багатоповерхівки, зібралися на вулиці, поки аварійні бригади боролися, щоб запобігти поширенню вогню.

Причина пожежі невідома. За подальшими коментарями звернулися до служби цивільної оборони Дубая.

Раніше УНН писав, що фірма Трампа будує 80-поверхову вежі у Дубаї та запускає проєкт у Катарі, це будуть пентхауси вартістю 20 мільйонів доларів.