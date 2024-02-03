В ДР Конго обстреляли вертолет ООН

Два миротворца из контингента ООН получили ранения во время обстрела вертолета на востоке Демократической Республики Конго. Об этом сообщила Миссия ООН по стабилизации в Конго, пишет France-Presse, передает УНН.

Детали

Ранения получили два миротворца, состояние одного из них оценивается как серьезное говорится в сообщении.

Известно, что вертолет изменений успешно приземлиться.

Инцидент произошел в районе города Гома. В нападении подозреваются боевики группировки "Движение 23 марта", которые пытаются организовать наступление на Гому.

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