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Африканские лидеры договорились о прекращении огня на востоке Конго с пятницы

Африканские лидеры договорились о прекращении огня на востоке Конго с пятницы

Киев • УНН

 • 1046692 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. Африканские лидеры объявили о прекращении огня в восточной Демократической Республике Конго, начиная с пятницы, которое направлено, в частности, на прекращение нападений повстанческой группы "M23". Об этом информирует УНН, ссылаясь на Reuters.

Детали

Отмечается, что декларация была издана лидерами Конго, Руанды, Бурунди и Анголы, а также бывшим президентом Кении Ухуру Кениаттой после саммита в Луанде в среду, 23 ноября.

Восточное Конго сталкивается с восстаниями группировки тутси "M23", которую по данным конголезского правительства, поддерживает соседняя страна Руанда. Руанда это отрицает, но возобновление деятельности "M23" в этом году повлекло за собой серьезный дипломатический кризис, пишет Reuters.

Следовательно, несмотря на миллиарды долларов, потраченные на одни из крупнейших миротворческих сил ООН, более 120 вооруженных групп продолжают действовать на больших территориях восточного Конго. Семь стран Восточноафриканского сообщества (EAC), к которым присоединилось Конго в этом году, в апреле договорились создать региональные силы для помощи в борьбе с ополченцами. Уганда станет третьей страной, которая разместит войска после Кении и Бурунди.

В заявлении говорится, что "M23" должен отойти с оккупированных территорий EAC, иначе столкнется с вмешательством региональных сил. Кроме того, лидеры стран договорились о прекращении любой военно-политической поддержки группировки тутси и всех других местных и иностранных вооруженных групп в регионе.

Напомним

11 ноября на востоке Конго возобновились бои между "М23" и конголезской армией.

Конфликт связан с длительными последствиями геноцида 1994 года в Руанде. Группу "М23" возглавляют тутси, а ДСОР состоит из этнических хутов.

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