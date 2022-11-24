Африканські лідери домовилися про припинення вогню на сході Конго з п'ятниці

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Зазначається, що декларація була видана лідерами Конго, Руанди, Бурунді та Анголи, а також колишнім президентом Кенії Ухуру Кеніяттою після саміту в Луанді в середу, 23 листопада.

Східне Конго стикається з повстаннями угруповання тутсі "M23", яке за даними конголезького уряду, підтримує сусідня країна Руанда. Руанда це заперечує, але відновлення діяльності "M23" цього року спричинило серйозну дипломатичну кризу, пише Reuters.

Відтак, попри мільярди доларів, витрачені на одні з найбільших миротворчих сил ООН, понад 120 озброєних груп продовжують діяти на великих територіях східного Конго. Сім країн Східноафриканського співтовариства (EAC), до яких Конго приєдналося цього року, у квітні домовилися створити регіональні сили для допомоги в боротьбі з ополченцями. Уганда стане третьою країною, яка розмістить війська після Кенії та Бурунді.

У заяві йдеться про те, що "M23" має відійти з окупованих територій EAC, інакше зіткнеться з втручанням регіональних сил. Крім цього, лідери країн домовилися про припинення будь-якої військово-політичної підтримки угрупування тутсі та всіх інших місцевих та іноземних збройних груп у регіоні.

Нагадаємо

11 листопада на сході Конго відновилися бої між "М23" та конголезькою армією.

Конфлікт пов'язаний з тривалими наслідками геноциду 1994 року у Руанді. Групу "М23" очолюють тутсі, а ДСОР складається з етнічних хуту.