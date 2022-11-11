На сході Конго відновилися бої між "М23" та конголезькою армією
Київ • УНН
КИЇВ. 11 листопада. УНН. У п'ятницю на сході Демократичної Республіки Конго відновилися бойові дії між повстанським угрупуванням "М23" та конголезькою армією, повідомили Reuters лідер повстанців, військові джерела та цивільні особи, передає УНН.
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Зіткнення припинилися приблизно через тиждень після останнього наступу "M23" наприкінці жовтня. Цього року повстанське угруповання відродилося, змусивши десятки тисяч людей залишити свої будинки після свого першого великого повстання у 2012/13 році.
Бойові дії викликали дипломатичний розкол між Конго та сусідньою Руандою, яка звинувачує Конго в підтримці "M23". Руанда це заперечує.
"Наразі ми обстрілюємо їхні позиції та збираємося повернути населені пункти, які перебувають під контролем "М23", - сказав на умовах анонімності високопоставлений армійський офіцер.
У п'ятницю вранці надійшли повідомлення про бої на кількох фронтах на території Рутшуру у провінції Північне Ківу на сході Конго. Деякі зіткнення сталися у національному парку Вірунга неподалік міст Ківанджу та Рутшуру, повідомили мирні жителі та "М23".
Один із лідерів "М23" Бертран Бісімва повідомив, що бойові дії відновилися, і звинуватив конголезьку армію у співпраці з іншим повстанським угрупуванням - "Силами визволення Руанди" (ДСОР) та різними місцевими ополченцями. Конго заперечує підтримку ДСОР.
Конфлікт пов'язаний з тривалими наслідками геноциду 1994 року у Руанді. Групу "М23" очолюють тутсі, а ДСОР складається з етнічних хуту.
Офіційні особи Демократичної Республіки Конго та Руанди провели в суботу в Анголі переговори, спрямовані на ослаблення політичної напруги, спричиненої конфліктом.