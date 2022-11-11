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На сході Конго відновилися бої між "М23" та конголезькою армією

На сході Конго відновилися бої між "М23" та конголезькою армією

Київ • УНН

 • 340603 перегляди

КИЇВ. 11 листопада. УНН. У п'ятницю на сході Демократичної Республіки Конго відновилися бойові дії між повстанським угрупуванням "М23" та конголезькою армією, повідомили Reuters лідер повстанців, військові джерела та цивільні особи, передає УНН.

Деталі

Зіткнення припинилися приблизно через тиждень після останнього наступу "M23" наприкінці жовтня. Цього року повстанське угруповання відродилося, змусивши десятки тисяч людей залишити свої будинки після свого першого великого повстання у 2012/13 році.

Бойові дії викликали дипломатичний розкол між Конго та сусідньою Руандою, яка звинувачує Конго в підтримці "M23". Руанда це заперечує.

"Наразі ми обстрілюємо їхні позиції та збираємося повернути населені пункти, які перебувають під контролем "М23", - сказав на умовах анонімності високопоставлений армійський офіцер.

У п'ятницю вранці надійшли повідомлення про бої на кількох фронтах на території Рутшуру у провінції Північне Ківу на сході Конго. Деякі зіткнення сталися у національному парку Вірунга неподалік міст Ківанджу та Рутшуру, повідомили мирні жителі та "М23".

Один із лідерів "М23" Бертран Бісімва повідомив, що бойові дії відновилися, і звинуватив конголезьку армію у співпраці з іншим повстанським угрупуванням - "Силами визволення Руанди" (ДСОР) та різними місцевими ополченцями. Конго заперечує підтримку ДСОР.

Конфлікт пов'язаний з тривалими наслідками геноциду 1994 року у Руанді. Групу "М23" очолюють тутсі, а ДСОР складається з етнічних хуту.

Офіційні особи Демократичної Республіки Конго та Руанди провели в суботу в Анголі переговори, спрямовані на ослаблення політичної напруги, спричиненої конфліктом.

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