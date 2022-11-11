На востоке Конго возобновились бои между "М23" и конголезской армией

Детали

Столкновения прекратились примерно через неделю после последнего наступления "M23" в конце октября. В этом году повстанческая группировка возродилась, заставив десятки тысяч людей покинуть свои дома после своего первого крупного восстания в 2012/13 году.

Боевые действия вызвали дипломатический раскол между Конго и соседней Руандой, обвиняющей Конго в поддержке "M23". Руанда это отрицает.

"Пока мы обстреливаем их позиции и собираемся вернуть населенные пункты, которые находятся под контролем "М23", - сказал на условиях анонимности высокопоставленный армейский офицер.

В пятницу утром поступили сообщения о боях на нескольких фронтах на территории Рутшура в провинции Северное Киву на востоке Конго. Некоторые столкновения произошли в национальном парке Вирунга недалеко от городов Киванджа и Рутшуру, сообщили мирные жители и "М23".

Один из лидеров "М23" Бертран Бисимва сообщил, что боевые действия возобновились, и обвинил конголезскую армию в сотрудничестве с другой повстанческой группировкой - "Силами освобождения Руанды" (ДСОР) и разными местными ополченцами. Конго отрицает поддержку ДСОР.

Конфликт связан с длительными последствиями геноцида 1994 года в Руанде. Группу "М23" возглавляют тутси, а ДСОР состоит из этнических хутов.

Официальные лица Демократической Республики Конго и Руанды провели в субботу в Анголе переговоры, направленные на ослабление политического напряжения, вызванного конфликтом.