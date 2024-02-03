У ДР Конго обстріляли гелікоптер ООН
Київ • УНН
Двоє миротворців ООН були серйозно поранені, коли їхній гелікоптер був обстріляний поблизу Гоми на сході ДР Конго.
Два миротворці з контингенту ООН зазнали поранень під час обстрілу гелікоптера на сході Демократичної Республіки Конго. Про це повідомила Місія ООН зі стабілізації в Конго, пише France-Presse, передає УНН.
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Поранення отримали два миротворці, стан одного з них оцінюється як серйозний
Відомо, що гелікоптер змін успішно приземлитися.
Інцидент стався у районі міста Гома. У нападі підозрюються бойовики угруповання "Рух 23 березня", які намагаються організувати наступ на Гому.
Африканські лідери домовилися про припинення вогню на сході Конго з п'ятниці24.11.22, 07:19 • 1046692 перегляди