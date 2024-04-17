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В Донецкой области вс рф атаковали ряд общин: более 20 зданий повреждены, погиб человек
В Донецкой области российские оккупанты за 24 часа обстреляли более 20 зданий, в Верхнекаменском погиб один человек.
Атака рф на Чернигов: и.о. мэра сообщил о по меньшей мере 4 погибших и 5 травмированных
По меньшей мере 4 человека погибли и 5 получили ранения в результате российского ракетного удара по Чернигову, причем количество жертв, вероятно, будет больше.
Опендатабот: с момента открытия рынка земли осуществлена продажа 1283 гектаров
За 3 месяца с момента открытия рынка земли для юридических лиц в Украине, бизнес продал более 1283 гектара земли. Отмечается, что 342 участка было продано, а 12 компаний были исключены из системы мониторинга земель за владение менее чем 100 гектарами.
россияне утром сбросили взрывчатку с дрона в Змиевке в Херсонской области, есть раненый - ОВА
29-летний мужчина получил ранение руки от взрывчатки, сброшенной с российского беспилотника в Змиевке Херсонской области, и получил медицинскую помощь в больнице.
В Крыму после ночных взрывов частично перекрыто движение на трассе в районе Джанкоя
Движение на трассе вблизи Джанкоя в Крыму частично перекрыто от города до села Победное из-за сообщения о взрывах и пожаре на военном аэродроме.
Атака рф на Чернигов: в ОВА сообщили, что враг нанес три ракетных удара почти по центру города, есть жертвы и много пострадавших
Российские войска нанесли смертоносные ракетные удары по центру Чернигова, Украина, в результате чего погибли и были ранены мирные жители, а спасательные и медицинские бригады отреагировали на инцидент.
Закон о мобилизации официально опубликован: когда он вступит в силу
Закон Украины о мобилизации, вступит в силу через один месяц со дня, следующего за днем его опубликования.
Майк Джонсон обещает остаться на посту спикера Палаты представителей, несмотря на давление и требование отставки
Спикер Майк Джонсон обещает остаться в должности, несмотря на то, что его лидерство подвергается критике из-за попыток принять долгосрочное финансирование для Украины, Израиля и других иностранных союзников.
В Одессе сообщили о слышимом взрыве
В Одессе, Украина, прогремел взрыв.
Враг ударил ракетами по Чернигову: есть жертвы и раненые - Чаус
Враг обстрелял ракетами Чернигов, что привело к жертвам и ранениям.