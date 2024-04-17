В Донецкой области вс рф атаковали ряд общин: более 20 зданий повреждены, погиб человек

По состоянию на утро 17 апреля, в Донецкой области зафиксировано повреждение домов в Кураховской громаде, Часовоярской громаде, Лимане. Кроме того, в Звановской громаде 1 человек погиб в Верхнекаменском, передает УНН со ссылкой на пресс-службу начальника областной военной администрации.

Детали

За сутки российские военные 9 раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. По состоянию на утро 17 апреля зафиксированы следующие последствия:

Покровский район. В Очеретинской громаде обстреляны Очеретино, Новобахмутовка и Соловьево. В Кураховской громаде повреждены админздание и 2 хозяйственные постройки в Остром, админздание в Новоселидовке.

Краматорский район. В Лимане повреждены 9 домов. В Константиновской громаде под огнем Ступочки, Предтечино и Майское.

Бахмутский район. В Часовоярской громаде повреждены 9 частных домов и 2 многоэтажки. В Звановской громаде 1 человек погиб в Верхнекаменском.

Напомним,

российские войска обстреляли населенные пункты Херсонской области, причинив значительный материальный ущерб. Пять человек получили ранения.

На Николаевщине враг совершил артиллерийские обстрелы в городе Очаков и акватории Очаковской громады. Поврежден дом, но без жертв.