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В Донецкой области вражеский дрон атаковал грузовой поезд, ранен машинист – Укрзализныця

Киев • УНН

 • 830 просмотра

Российский БПЛА атаковал гражданский грузовой поезд в Донецкой области, ранив машиниста. Несмотря на риски, движение поездов не остановлено.

В Донецкой области вражеский дрон атаковал грузовой поезд, ранен машинист – Укрзализныця

Вражеский дрон атаковал гражданский грузовой поезд в Донецкой области, ранив машиниста, несмотря на риски движение поездов не остановлено, сообщили в понедельник в Укрзализныце в Telegram, пишет УНН.

Предложения перемирия игнорируются, вражеские атаки на железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав продолжаются: сегодня в очередной раз вражеский БПЛА атаковал гражданский грузовой поезд в Донецкой области. В результате удара по локомотиву машинист получил осколочное ранение ноги

- сообщили в УЗ.

Как отмечается, его жизни сейчас ничего не угрожает - железнодорожнику оперативно оказали помощь и госпитализировали.

"Несмотря на опасность работы на участках вблизи линии фронта - машинисты Укрзализныци смело продолжают работать, в бронежилетах и шлемах, с медицинскими комплектами для оказания помощи, а главное - беря на себя риск и ответственность, ведь критически важно сохранять движение там, где еще есть такая возможность. Вражеская атака не остановила движение поездов", - отметили в УЗ.

В Запорожье россияне массированно атаковали локомотиворемонтный завод - Укрзализныця02.05.25, 08:19 • 4112 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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