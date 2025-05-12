В Донецкой области вражеский дрон атаковал грузовой поезд, ранен машинист – Укрзализныця

Вражеский дрон атаковал гражданский грузовой поезд в Донецкой области, ранив машиниста, несмотря на риски движение поездов не остановлено, сообщили в понедельник в Укрзализныце в Telegram, пишет УНН.

Предложения перемирия игнорируются, вражеские атаки на железнодорожную инфраструктуру и подвижной состав продолжаются: сегодня в очередной раз вражеский БПЛА атаковал гражданский грузовой поезд в Донецкой области. В результате удара по локомотиву машинист получил осколочное ранение ноги