На Донеччині ворожий дрон атакував вантажний поїзд, поранено машиніста - Укрзалізниця
Київ • УНН
Російський БПЛА атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині, поранивши машиніста. Незважаючи на ризики, рух поїздів не зупинено.
Ворожий дрон атакував цивільний вантажний поїзд у Донецькій області, поранивши машиніста, попри ризики рух поїздів не зупинено, повідомили у понеділок в Укрзалізниці у Telegram, пише УНН.
Пропозиції перемир'я ігноруються, ворожі атаки на залізничну інфраструктуру та рухомий склад продовжуються: сьогодні вчергове ворожий БПЛА атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині. Унаслідок удару по локомотиву машиніст отримав уламкове поранення ноги
Як зазначається, його життю наразі нічого не загрожує - залізничнику оперативно надали допомогу та госпіталізували.
"Попри небезпеку роботи на дільницях поблизу лінії фронту - машиністи Укрзалізниці сміливо продовжують працювати, в бронежилетах та шоломах, з медичними комплектами для надання допомоги, а головне - беручи на себе ризик та відповідальність, адже критично важливо зберігати рух там, де ще є така можливість. Ворожа атака не зупинила рух поїздів", - наголосили в УЗ.
У Запоріжжі росіяни масовано атакували локомотиворемонтний завод - Укрзалізниця02.05.25, 08:19 • 4112 переглядiв