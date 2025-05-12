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На Донеччині ворожий дрон атакував вантажний поїзд, поранено машиніста - Укрзалізниця

Київ • УНН

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Російський БПЛА атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині, поранивши машиніста. Незважаючи на ризики, рух поїздів не зупинено.

На Донеччині ворожий дрон атакував вантажний поїзд, поранено машиніста - Укрзалізниця

Ворожий дрон атакував цивільний вантажний поїзд у Донецькій області, поранивши машиніста, попри ризики рух поїздів не зупинено, повідомили у понеділок в Укрзалізниці у Telegram, пише УНН.

Пропозиції перемир'я ігноруються, ворожі атаки на залізничну інфраструктуру та рухомий склад продовжуються: сьогодні вчергове ворожий БПЛА атакував цивільний вантажний поїзд на Донеччині. Унаслідок удару по локомотиву машиніст отримав уламкове поранення ноги

- повідомили в УЗ.

Як зазначається, його життю наразі нічого не загрожує - залізничнику оперативно надали допомогу та госпіталізували.

"Попри небезпеку роботи на дільницях поблизу лінії фронту - машиністи Укрзалізниці сміливо продовжують працювати, в бронежилетах та шоломах, з медичними комплектами для надання допомоги, а головне - беручи на себе ризик та відповідальність, адже критично важливо зберігати рух там, де ще є така можливість. Ворожа атака не зупинила рух поїздів", - наголосили в УЗ.

У Запоріжжі росіяни масовано атакували локомотиворемонтний завод - Укрзалізниця02.05.25, 08:19 • 4112 переглядiв

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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