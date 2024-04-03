В Донецкой области в результате вражеских обстрелов ранены трое энергетиков

В Донецкой области в результате вражеского обстрела ранены трое энергетиков. Об этом сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Детали

"Вчера вечером в Донецкой области в результате вражеского обстрела были ранены трое работников ПАО "Донбассэнерго", - сообщили в Минэнерго.

Они доставлены в больницу, оказывается помощь, указали в министерстве.

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