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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Донецкой области в результате вражеских обстрелов ранены трое энергетиков

В Донецкой области в результате вражеских обстрелов ранены трое энергетиков

Киев  •  УНН

3 апреля 2024, 07:23  •  5174 просмотра

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В Донецкой области в результате вражеского обстрела ранения получили трое энергетиков из ПАО "Донбассэнерго".

В Донецкой области в результате вражеского обстрела ранены трое энергетиков. Об этом сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.  

Детали

"Вчера вечером в Донецкой области в результате вражеского обстрела были ранены трое работников ПАО "Донбассэнерго", - сообщили в Минэнерго.

Они доставлены в больницу, оказывается помощь, указали в министерстве.

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Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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