Из-за непогоды отключения света в 7 областях, Харьков на графиках - Минэнерго

По Украине из-за непогоды обесточены 337 населенных пунктов в семи областях. Харьков за прошедшие сутки и уже сегодня утром - на графиках отключений. Дефицита электроэнергии не предвидится. Об этом сообщили в Минэнерго в среду, пишет УНН.

Детали

"В городе Харьков за прошедшие сутки применялись графики почасовых отключений - обесточивались около 230 тысяч потребителей. Также графики применяются сегодня утром - отключено 115 тысяч абонентов. В других областях страны ограничений потребителей не планируется", - отметили в министерстве.

Как указано, "дефицита электроэнергии не предвидится". Энергосистема Украины, по данным Минэнерго, работает стабильно и сбалансировано.

Непогода

Из-за непогоды в Украине, как сообщается, обесточены 337 населенных пунктов. В частности, в Киевской области - 180 населенных пунктов, в Черниговской - 58, в Житомирской - 48, в Хмельницкой - 22, в Днепропетровской - 20, в Черкасской - 5, в Кировоградской - 4 населенных пункта.

Обесточивания из-за обстрелов и других причин

В Донецкой области обесточивалась воздушная линия 110 кВ. В районе продолжаются боевые действия.

В Днепропетровской области из-за обрыва провода отключалась воздушная линия 150 кВ. В районе продолжаются боевые действия. Потребители не обесточивались.

За прошедшие сутки в Киевской области отключалась воздушная линия 330 кВ НЭК "Укрэнерго". Линию заживили.

Ситуация на ЗАЭС

"Уровень воды в пруду-охладителе составляет 15,51 м. Этого достаточно для обеспечения потребностей станции", - сообщили в Минэнерго.

Импорт и экспорт

На текущие сутки прогнозируется импорт электроэнергии - 5415 МВт-ч. Также предполагается экспорт - 1487 МВт-ч.