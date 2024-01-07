В Донецкой области почти два десятка военных преступлений рф за сутки: под завалами и среди погибших - дети

В Донецкой области за сутки было зафиксировано 18 российских военных преступлений. В результате вражеских обстрелов по гражданскому населению под завалами и среди погибших оказались дети, сообщает полиция Донецкой области, передает УНН.

Детали

Оккупанты атаковали 10 населенных пунктов Донецкой области. По городам Авдеевка, Красногоровка, Курахово, Покровск, поселкам Нью-Йорк и Северное, селам Гришино, Зверево, Новоселовка Первая, Ровно. По Покровску и соседнему селу Ровно россияне ударили 8 ракетами С-300.

Под завалами оказались две семьи. Уже более 18 часов продолжается поисково-спасательная операция. Сейчас достали тела двух погибших - женщины и ребенка.

Под руинами остаются 9 человек, в том числе 4 детей. Травмированы 9 человек. Также есть повреждения жилой инфраструктуры.

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По Северному российские захватчики нанесли 2 авиаудара бомбами КАБ-500. Они убили человека и еще одного ранили. Повреждены 5 многоквартирных домов.

Кроме того, сегодня ночью в результате вражеского обстрела ранен житель поселка Желанное.