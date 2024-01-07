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На Донеччині майже два десятки воєнних злочинів рф за добу: під завалами та серед загиблих - діти

На Донеччині майже два десятки воєнних злочинів рф за добу: під завалами та серед загиблих - діти

Київ • УНН

 • 41994 перегляди

У Донецьку за 24 години було скоєно 18 російських військових злочинів, що призвело до жертв серед цивільного населення, у тому числі дітей, а пошуково-рятувальні операції тривають.

На Донеччині за добу було зафіксовано 18 російських воєнних злочинів. В результаті ворожих обстрілів по цивільному населенню під завалами та серед загиблих опинилися діти, повідомляє поліція Донецької області, передає УНН.

Деталі

Окупанти атакували 10 населених пунктів Донеччини. По містах Авдіївка, Красногорівка, Курахове, Покровськ, селищах Нью-Йорк і Північне, селах Гришине, Звірове, Новоселівка Перша, Рівне. По Покровську та сусідньому селу Рівне росіяни вдарили 8 ракетами С-300.

Під завалами опинилися дві родини. Вже понад 18 годин триває пошуково-рятувальна операція. Наразі дістали тіла двох загиблих - жінки та дитини.

Під руїнами залишаються 9 людей, зокрема 4 дітей. Травмовано 9 осіб. Також є пошкодження житлової інфраструктури.

Росія буде притягнута до відповідальності за свої воєнні злочини в Україні – Боррель03.01.24, 03:13 • 30796 переглядiв

По Північному російські загарбники завдали 2 авіаудари бомбами КАБ-500. Вони вбили людину та ще одну поранили. Пошкоджено 5 багатоквартирних будинків.

Крім того, сьогодні вночі внаслідок ворожого обстрілу поранено мешканця селища Желанне.

Ганна Оніщенко

Ганна Оніщенко

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