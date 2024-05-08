В Донецкой области из-за вражеского обстрела горело 470 га хвойного леса

В Донецкой области из-за обстрелов российских войск по окрестностям города Лиман, горело 470 га хвойного леса. Спасатели более 10 часов боролись с пожаром. Об этом УНН сообщает со ссылкой на ГСЧС.

Детали

По данным ГСЧС, накануне россияне нанесли удар в окрестностях города Лиман, в результате которого возникло 5 очагов пожара хвойного леса.

Более 10 часов спасатели Донетчины боролись с огнем. Пожар ликвидировали на общей площади 470 га.

Информация о погибших или травмированных к чрезвычайникам не поступала, добавили в ГСЧС.

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