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На Донеччині через ворожий обстріл горіло 470 га хвойного лісу

На Донеччині через ворожий обстріл горіло 470 га хвойного лісу

Київ • УНН

 • 17172 перегляди

470 гектарів хвойного лісу горіло в Донецькій області через російські обстріли поблизу міста Лиман, рятувальники витратили понад 10 годин на гасіння пожеж.

У Донецькій області через обстріли російських військ по околицях міста Лиман, горіло 470 га хвойного лісу. Рятувальники понад 10 годин боролися із пожежою. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС. 

Деталі 

За даними ДСНС, напередодні росіяни завдали удару на околицях міста Лиман, унаслідок якого виникло 5 осередків пожежі хвойного лісу.

Понад 10 годин рятувальники Донеччини боролися з вогнем. Пожежу ліквідували на загальній площі 470 га.

Інформація про загиблих або травмованих до надзвичайників не надходила, додали в ДСНС. 

росіяни за добу атакували 6 населених пунктів Донеччини: попередньо – без постраждалих08.05.24, 11:46 • 16030 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

ВійнаКримінал та НП
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