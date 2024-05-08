На Донеччині через ворожий обстріл горіло 470 га хвойного лісу
Київ • УНН
470 гектарів хвойного лісу горіло в Донецькій області через російські обстріли поблизу міста Лиман, рятувальники витратили понад 10 годин на гасіння пожеж.
У Донецькій області через обстріли російських військ по околицях міста Лиман, горіло 470 га хвойного лісу. Рятувальники понад 10 годин боролися із пожежою. Про це УНН повідомляє із посиланням на ДСНС.
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За даними ДСНС, напередодні росіяни завдали удару на околицях міста Лиман, унаслідок якого виникло 5 осередків пожежі хвойного лісу.
Понад 10 годин рятувальники Донеччини боролися з вогнем. Пожежу ліквідували на загальній площі 470 га.
Інформація про загиблих або травмованих до надзвичайників не надходила, додали в ДСНС.
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