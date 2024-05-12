В Донецкой области 2 мирных жителей получили ранения в результате российской агрессии

В Донецкой области в результате агрессии террористического государства были ранены 2 мирных жителей. Об этом сообщает председатель Донецкой ОГА Вадим Филашкин, передает УНН.

Детали

В субботу оккупанты, нанося удар по Донецкой области, ранили 2 жителей Донетчины: в Новоселовке Первой и Николаевке.

Заметим, в Донецкой области общее количество жертв подано без учета Мариуполя и Волновахи.

Еще один эвакуационный поезд из Донецкой области прибыл на Волынь