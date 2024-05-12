Еще один эвакуационный поезд из Донецкой области прибыл на Волынь

На Волынь прибыл еще один эвакуационный поезд из Донецкой области, перевезя 24 семьи и их домашних любимцев. Об этом сообщает городской глава Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, передает УНН.

Детали

Сегодня Волынская область встретила еще один эвакуационный поезд из Донецкой области, который перевез 24 семьи из опасного региона.

В результате этой операции на Волынь прибыло 48 новых жителей, среди которых 16 детей, которые оставили свои дома из-за сложной ситуации в своем регионе.

Кроме людей, с этим поездом также прибыли домашние любимцы семей - попугаи, коты, кролик, крыса и собака.

Организаторы эвакуации оказали всем переселенцам необходимую помощь, обеспечив их питанием, а также психологической и медицинской поддержкой.

Указано, внутренне перемещенные лица получили эвакуационные выплаты Часть семей была размещена в местах временного проживания, а другие - в частном секторе.

Напомним,

Для получения информации о расписании движения эвакуационных поездов в Волынскую область и номера горячих линий для предварительной записи, можно обращаться по ссылке на официальный веб-сайт.

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