Ще один евакуаційний поїзд з Донеччини прибув на Волинь
Київ • УНН
На Волинь прибув ще один евакуаційний потяг з Донецької області, в якому 24 сім'ї з 48 особами, в тому числі 16 дітьми, та їхніми домашніми улюбленцями - папугами, котами, кроликом, щуром і собакою.
На Волинь прибув ще один евакуаційний поїзд із Донецької області, перевізши 24 родини та їхніх домашніх улюбленців. Про це повідомляє Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України, передає УНН.
Деталі
Сьогодні Волинська область зустріла ще один евакуаційний потяг із Донецької області, який перевіз 24 родини з небезпечного регіону.
У результаті цієї операції до Волині прибуло 48 нових жителів, серед яких 16 дітей, які залишили свої домівки через складну ситуацію у своєму регіоні.
Крім людей, з цим поїздом також прибули домашні улюбленці сімей - папуги, коти, кролик, щур та собака.
Організатори евакуації надали всім переселенцям необхідну допомогу, забезпечивши їх харчуванням, а також психологічною та медичною підтримкою.
Зазначено, внутрішньо переміщені особи отримали евакуаційні виплати Частина родин була розміщена у місцях тимчасового проживання, а інші - у приватному секторі.
Нагадаємо
Для отримання інформації про розклад руху евакуаційних поїздів до Волинської області та номери гарячих ліній для попереднього запису, можна звертатися за посиланням на офіційний веб-сайт.
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