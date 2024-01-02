Евакуація з Авдіївки: "білі янголи" вивезли 6 людей, з яких двоє важко травмовані - поліція

Евакуаційна група "білі янголи" допомогли виїхати з Авдіївки шістьом людям. Серед них є літні та поранені громадяни. Про це повідомила Нацполіція, передає УНН.

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Зважаючи на жорсткі бойові дії в Авдіївці деякі мешканці почали приймати рішення про евакуацію. Серед них - родина пенсіонерів, чий будинок потрапив під ворожий обстріл.

Ще одна літня пара погодилася виїхати після того. Як їхня донька звернулася до поліції по допомогу.

Окрім тих, хто вирішив евакуюватися, правоохоронці вивозять і людей, які потребують кваліфікованої медичної допомоги. Таким чином було евакуйовано місцевого мешканця зі зламаною ногою та ще одного чоловіка, який отримав поранення внаслідок авіаудару.

В поліції зазначають, що стан другого чоловіка "був важкий, він стікав кров’ю та міг загинути". Надавши першу медичну допомогу, поліцейський екіпаж швидко доставив пораненого до місцевої лікарні, де медики стабілізували чоловіка, щоб він успішно доїхав до шпиталю.

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