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У Донецькій області 2 мирних мешканців отримали поранення внаслідок російської агресії

У Донецькій області 2 мирних мешканців отримали поранення внаслідок російської агресії

Київ • УНН

 • 64769 перегляди

На Донеччині внаслідок терористичної агресії окупантів у Новоселівці Першій та Миколаївці поранення отримали 2 мирних мешканців.

На Донеччині внаслідок агресії терористичної держави було поранено 2 мирних мешканців. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.

Деталі

У суботу окупанти, наносячи удар по Донецькій області, поранили 2 жителів Донеччини: у Новоселівці Першій та Миколаївці.

Зауважимо, на Донеччині загальна кількість жертв подана без урахування Маріуполя та Волновахи.

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Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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