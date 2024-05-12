У Донецькій області 2 мирних мешканців отримали поранення внаслідок російської агресії
Київ • УНН
На Донеччині внаслідок терористичної агресії окупантів у Новоселівці Першій та Миколаївці поранення отримали 2 мирних мешканців.
На Донеччині внаслідок агресії терористичної держави було поранено 2 мирних мешканців. Про це повідомляє голова Донецької ОВА Вадим Філашкін, передає УНН.
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У суботу окупанти, наносячи удар по Донецькій області, поранили 2 жителів Донеччини: у Новоселівці Першій та Миколаївці.
Зауважимо, на Донеччині загальна кількість жертв подана без урахування Маріуполя та Волновахи.
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