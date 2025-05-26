В домах сотрудников ВАКС обнаружили оборудование для прослушивания

В жилье работников аппарата Высшего антикоррупционного суда обнаружено оборудование для негласного аудио- и видеонаблюдения. В ВАКС заявили, что расценивают эти факты как попытки влияния на осуществление правосудия, и подали сообщение о вмешательстве в осуществление правосудия в Высший совет правосудия и Офис Генерального прокурора.

Об этом говорится в заявлении ВАКС, передает УНН.

Детали

На прошлой неделе в жилье работников аппарата Высшего антикоррупционного суда обнаружено оборудование для негласного аудио- и видеонаблюдения. Эти факты расцениваем как попытки влияния на осуществление беспристрастного правосудия судьями ВАКС и связываем с рассмотрением судебных дел, находящихся в производстве суда. В настоящее время поданы сообщения о вмешательстве в осуществление правосудия в Высший совет правосудия и Офис Генерального прокурора и возбуждены уголовные производства - говорится в сообщении.

В ВАКС отметили, что в соответствии со статьей 6 закона "О судоустройстве и статусе судей" вмешательство в осуществление правосудия, влияние на суд или судей любым способом, сбор, хранение, использование и распространение информации устно, письменно или иным способом с целью дискредитации суда или влияния на беспристрастность суда запрещаются, а вмешательство в деятельность судебных органов влечет ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Украины.

Независимость суда - это не привилегия судей, а конституционная гарантия справедливого правосудия. Каждая попытка следить, контролировать или влиять на суд любым способом независимо от метода или формы является серьезной угрозой для судебной системы, правопорядка и демократии - заявила председатель ВАКС Вера Михайленко.

Напомним

Национальная Ассоциация адвокатов Украины обратилась в Офис Генпрокурора и Государственное бюро расследований с заявлением об совершении грубого преступления со стороны детективов НАБУ, установивших "прослушку" в офисе столичных адвокатов.