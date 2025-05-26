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В домах сотрудников ВАКС обнаружили оборудование для прослушивания

Киев • УНН

 • 1312 просмотра

В помещениях работников ВАКС обнаружили оборудование для аудио- и видеонаблюдения. В ВАКС расценивают это как попытку воздействия на правосудие, и сообщили ВСП и Офис Генпрокурора.

В домах сотрудников ВАКС обнаружили оборудование для прослушивания

В жилье работников аппарата Высшего антикоррупционного суда обнаружено оборудование для негласного аудио- и видеонаблюдения. В ВАКС заявили, что расценивают эти факты как попытки влияния на осуществление правосудия, и подали сообщение о вмешательстве в осуществление правосудия в Высший совет правосудия и Офис Генерального прокурора.

Об этом говорится в заявлении ВАКС, передает УНН.

Детали

На прошлой неделе в жилье работников аппарата Высшего антикоррупционного суда обнаружено оборудование для негласного аудио- и видеонаблюдения. Эти факты расцениваем как попытки влияния на осуществление беспристрастного правосудия судьями ВАКС и связываем с рассмотрением судебных дел, находящихся в производстве суда. В настоящее время поданы сообщения о вмешательстве в осуществление правосудия в Высший совет правосудия и Офис Генерального прокурора и возбуждены уголовные производства

- говорится в сообщении. 

В ВАКС отметили, что в соответствии со статьей 6 закона "О судоустройстве и статусе судей" вмешательство в осуществление правосудия, влияние на суд или судей любым способом, сбор, хранение, использование и распространение информации устно, письменно или иным способом с целью дискредитации суда или влияния на беспристрастность суда запрещаются, а вмешательство в деятельность судебных органов влечет ответственность, предусмотренную Уголовным кодексом Украины.

Независимость суда - это не привилегия судей, а конституционная гарантия справедливого правосудия. Каждая попытка следить, контролировать или влиять на суд любым способом независимо от метода или формы является серьезной угрозой для судебной системы, правопорядка и демократии

- заявила председатель ВАКС Вера Михайленко. 

Напомним

Национальная Ассоциация адвокатов Украины обратилась в Офис Генпрокурора и Государственное бюро расследований с заявлением об совершении грубого преступления со стороны детективов НАБУ, установивших "прослушку" в офисе столичных адвокатов. 

Павел Башинский

Павел Башинский

политикаКриминал и ЧП
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