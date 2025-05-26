У домівках співробітників ВАКС виявили обладнання для прослуховування

У житлі працівників апарату Вищого антикорупційного суду виявлено обладнання для негласного аудіо- та відеоспостереження. У ВАКС заявили, що розцінюють ці факти, як спроби впливу на здійснення правосуддя, та подали повідомлення про втручання у здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та Офісу Генерального прокурора.

Про це йдеться в заяві ВАКС, передає УНН.

Минулого тижня у житлі працівників апарату Вищого антикорупційного суду виявлено обладнання для негласного аудіо- та відеоспостереження. Ці факти розцінюємо як спроби впливу на здійснення безстороннього правосуддя суддями ВАКС та пов’язуємо із розглядом судових справ, які перебувають у провадженні суду. Наразі подані повідомлення про втручання у здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та Офісу Генерального прокурора і порушені кримінальні провадження