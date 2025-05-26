У домівках співробітників ВАКС виявили обладнання для прослуховування
Київ • УНН
У помешканнях працівників ВАКС виявили обладнання для аудіо- та відеоспостереження. У ВАКС розцінюють це як спробу впливу на правосуддя, та повідомили ВРП та Офіс Генпрокурора.
У житлі працівників апарату Вищого антикорупційного суду виявлено обладнання для негласного аудіо- та відеоспостереження. У ВАКС заявили, що розцінюють ці факти, як спроби впливу на здійснення правосуддя, та подали повідомлення про втручання у здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та Офісу Генерального прокурора.
Про це йдеться в заяві ВАКС, передає УНН.
Деталі
Минулого тижня у житлі працівників апарату Вищого антикорупційного суду виявлено обладнання для негласного аудіо- та відеоспостереження. Ці факти розцінюємо як спроби впливу на здійснення безстороннього правосуддя суддями ВАКС та пов’язуємо із розглядом судових справ, які перебувають у провадженні суду. Наразі подані повідомлення про втручання у здійснення правосуддя до Вищої ради правосуддя та Офісу Генерального прокурора і порушені кримінальні провадження
У ВАКС наголосили, що відповідно до статті 6 закону "Про судоустрій і статус суддів" втручання у здійснення правосуддя, вплив на суд або суддів у будь-який спосіб, збирання, зберігання, використання і поширення інформації усно, письмово або в інший спосіб з метою дискредитації суду або впливу на безсторонність суду забороняються, а втручання в діяльність судових органів мають наслідком відповідальність, передбачену Кримінальним кодексом України.
Незалежність суду - це не привілей суддів, а конституційна гарантія справедливого правосуддя. Кожна спроба стежити, контролювати або впливати на суд в будь-який спосіб незалежно від методу чи форми є серйозною загрозою для судової системи, правопорядку та демократії
Нагадаємо
Національна Асоціація адвокатів України звернулася до Офісу Генпрокурора та Державного бюро розслідувань із заявою про вчинення грубого злочину з боку детективів НАБУ, які встановили "прослушку" в офісі столичних адвокатів.