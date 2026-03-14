В Должанске Луганской области атакован склад ракет для российских ПВО
Киев • УНН
В оккупированном городе произошел удар по вражескому хранилищу боеприпасов. После попадания начался сильный пожар и детонация, которую слышали за несколько километров.
Во временно оккупированном Должанске Луганской области был атакован склад российских ракет. Об этом сообщает УНН со ссылкой на местные паблики.
Подробности
Указывается, что после удара произошел пожар и детонация. Вероятно, произошло попадание в хранилище ракет для российских ПВО.
Детонация была слышна за несколько километров
Напомним
12 марта Генштаб ВСУ подтвердил поражение ЗРК С-300В, РЛС в Крыму и складов в Луганской области. Уничтожен эшелон с горючим и более 6000 боеприпасов в Широкой Балке.
