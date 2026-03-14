У Довжанську на Луганщині атаковано склад ракет для російських ППО
Київ • УНН
В окупованому місті стався удар по ворожому сховищу боєприпасів. Після влучання почалася сильна пожежа та детонація, яку чули за кілька кілометрів.
У тимчасово окупованому Довжанську на Луганщині було атаковано склад російських ракет. Про це повідомляє УНН із посиланням на місцеві пабліки.
Деталі
Вказується, що після удару сталася пожежа та детонація. Ймовірно, сталося влучання у сховище ракет для російських ППО.
Детонацію було чутно за декілька кілометрів
Нагадаємо
12 березня Генштаб ЗСУ підтвердив ураження ЗРК С-300В, РЛС у Криму та складів на Луганщині. Знищено ешелон з пальним та понад 6000 боєприпасів у Широкій Балці.
Генштаб підтвердив ураження аеродрому "Майкоп" в адигеї, Афіпського НПЗ та інфраструктури порту "Кавказ" у рф14.03.26, 13:27 • 3148 переглядiв