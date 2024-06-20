В Днепропетровской области средства ПВО сбили 5 шахидок и 4 ракеты во время массированной атаки противника ночью, но в результате российского террора были ранены 3 человека и повреждены жилые дома, хозяйственные постройки, автомобили и инфраструктура в Криворожском и Никопольском районах.
Ночью враг совершил массированную атаку на Днепропетровскую область. Ее отражали наши защитники неба. Уничтожили 5 шахидов и четыре ракеты. ПВО работала на Никопольщине, Криворожье и Синельниковщине. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.
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Террор российской армии не прошел без последствий.
В Криворожском и Никопольском районах пострадали мужчины 30, 41 и 63 лет. Двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.
На Никопольщине также изуродованы 7 частных домов, 5 хозяйственных сооружений, авто, линии электропередач. А еще-строительная техника.
Воздушные силы ночью сбили 5 из 9 ракет и 27 дронов20 июня 2024, 04:26 • 44995 просмотров