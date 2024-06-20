Ночью враг совершил массированную атаку на Днепропетровскую область. Ее отражали наши защитники неба. Уничтожили 5 шахидов и четыре ракеты. ПВО работала на Никопольщине, Криворожье и Синельниковщине. Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак, передает УНН.

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Террор российской армии не прошел без последствий.

В Криворожском и Никопольском районах пострадали мужчины 30, 41 и 63 лет. Двое из них госпитализированы в состоянии средней тяжести.

На Никопольщине также изуродованы 7 частных домов, 5 хозяйственных сооружений, авто, линии электропередач. А еще-строительная техника.

Воздушные силы ночью сбили 5 из 9 ракет и 27 дронов