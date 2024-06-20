У Дніпропетровській області сили ППО збили 5 шахедів і 4 ракети
Київ • УНН
У Дніпропетровській області засоби ППО збили 5 шахідок і 4 ракети під час масованої атаки противника вночі, але в результаті російського терору були поранені 3 людини і пошкоджені житлові будинки, господарські будівлі, автомобілі та інфраструктура в Криворізькому і Нікопольському районах.
Вночі ворог вчинив масовану атаку на Дніпропетровську область. Її відбивали наші оборонці неба. Знищили 5 шахедів та чотири ракети. ППО працювала на Нікопольщині, Криворіжжі й Синельниківщині. Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак, передає УНН.
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Терор російської армії не минув без наслідків.
У Криворізькому та Нікопольському районах постраждали чоловіки 30, 41 і 63 років. Двоє з них госпіталізовані в стані середньої тяжкості.
На Нікопольщині також понівечені 7 приватних будинків, 5 господарських споруд, авто, лінії електропередач. А ще – будівельна техніка.
Повітряні Сили вночі збили 5 із 9 ракет і 27 дронів20.06.24, 07:26 • 109385 переглядiв