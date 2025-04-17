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В Днепре возросло количество пострадавших от удара оккупантов до 28 человек

Киев • УНН

 • 66 просмотра

В результате ночной атаки в Днепре повреждено не менее 15 объектов, среди которых жилые массивы и общежития. В настоящее время известно о 28 раненых, в том числе четверо детей.

В Днепре возросло количество пострадавших от удара оккупантов до 28 человек

В Днепре из-за удара оккупантов количество пострадавших возросло до 28 человек, из которых 4 детей. Об этом сообщает городской голова Днепра Борис Филатов, передает УНН.

Детали

В Днепре продолжаются работы по ликвидации последствий ночной атаки. В нескольких районах города работает тяжелая коммунальная техника – спасатели и аварийные службы разбирают завалы, расчищают улицы и обеспечивают минимально необходимую инфраструктуру.

Предварительно известно о повреждении не менее 15 объектов. Удар пришелся по жилым массивам, разрушена часть студенческих общежитий, затронуто образовательное учреждение и предприятие пищевой отрасли. Значительные разрушения зафиксированы также в частном секторе. Специалисты продолжат обследование домов по крайней мере до рассвета.

Медицинские учреждения города работают в усиленном режиме. На эту минуту известно о 28 раненых, среди них четверо детей. Врачи оказывают необходимую помощь пострадавшим.

Напомним

В Днепре, к сожалению, из-за вражеских обстрелов погибли 2 женщины и пострадали более десятка человек.

В результате атаки рф в Днепре двое погибших и 16 раненых, среди них есть дети17.04.25, 00:14 • 722 просмотра

Юлия Котвицкая

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