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Financial Times

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The Guardian

ChatGPT

У Дніпрі зросла кількість постраждалих від удару окупантів до 28 осіб

Київ • УНН

 • 734 перегляди

Внаслідок нічної атаки у Дніпрі пошкоджено щонайменше 15 об'єктів, серед яких житлові масиви та гуртожитки. Наразі відомо про 28 поранених, у тому числі четверо дітей.

У Дніпрі зросла кількість постраждалих від удару окупантів до 28 осіб

У Дніпрі через удар окупантів кількість постраждалих зросла до 28 осіб, з яких 4 діти. Про це повідомляє міський голова Дніпра Борис Філатов, передає УНН.

Деталі

У Дніпрі тривають роботи з ліквідації наслідків нічної атаки. У кількох районах міста працює важка комунальна техніка – рятувальники та аварійні служби розбирають завали, розчищають вулиці та забезпечують мінімально необхідну інфраструктуру.

Попередньо відомо про пошкодження щонайменше 15 об’єктів. Удар припав по житлових масивах, зруйновано частину студентських гуртожитків, зачеплено освітню установу та підприємство харчової галузі. Значні руйнування зафіксовані також у приватному секторі. Фахівці продовжать обстеження осель принаймні до світанку.

Медичні заклади міста працюють у посиленому режимі. На цю хвилину відомо про 28 поранених, серед них четверо дітей. Лікарі надають необхідну допомогу постраждалим.

Нагадаємо

У Дніпрі, на жаль, через ворожі обстріли загинули 2 жінки та постраждало кільканадцять людей.

Унаслідок атаки рф у Дніпрі двоє загиблих та 16 поранених, серед них є діти17.04.25, 00:14 • 1170 переглядiв

Юлія Котвицька

Юлія Котвицька

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