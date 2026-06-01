В Днепре с помощью роботов потушили пожар на 10 тысячах квадратов после атаки рф
Киев • УНН
Спасатели с помощью роботов ликвидировали пожар на площади 10 тысяч кв. м в Днепре. В результате обстрелов области также ранены четыре человека.
В Днепре спасатели со вчерашнего дня тушили масштабный пожар на площади 10 тысяч квадратных метров после атаки рф на склады, привлекали роботов, пожар ликвидировали, сообщили в ГСЧС в понедельник, пишет УНН.
Под угрозой повторных российских обстрелов спасатели ликвидировали масштабный пожар на площади 10 000 кв. м в Днепре. Вчера россияне обстреляли город, загорелись складские помещения. К ликвидации последствий была привлечена роботизированная техника
Как указано, обошлось без погибших и пострадавших.
Глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа сообщил, что с вечера в области из-за вражеских обстрелов четыре человека получили ранения. Почти 30 раз враг атаковал три района области беспилотниками и артиллерией.
На Никопольщине, по его словам, под ударом были райцентр, Покровская и Красногригорьевская громады. Повреждены инфраструктура, предприятие, заправка, частные дома и автомобили. "Пострадали четыре человека. 54-летняя женщина госпитализирована в тяжелом состоянии. В больнице и 52-летний мужчина. Его состояние оценивают как средней тяжести. Еще две женщины 56 и 67 лет будут лечиться амбулаторно", - уточнил он.
В Днепре также, сообщил Ганжа, загорелись дачный дом и гараж. На Синельниковщине россияне попали по Васильковской громаде. Поврежден частный дом, указал глава ОВА.
