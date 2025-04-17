В Днепре ликвидируют последствия атаки рф по зданию театра оперы и балета
Киев • УНН
В результате ночной атаки БПЛА повреждены фасад, окна и хозяйственная часть театра оперы и балета в Днепре. Работники ликвидируют последствия и устанавливают временные окна.
Во время обстрела Днепра, агрессор попал по зданию местного академического театра оперы и балета. Сейчас работники проводят работы по ликвидации последствий, в частности устанавливают временные оконные конструкции.
Передает УНН со ссылкой на экс-министра культуры, директора оперного театра в Днепре Ростислава Карандеева.
Детали
В результате массированной ночной атаки российскими ударными БПЛА по центру Днепра были повреждены фасадные конструкции и остекление окон зрительского фойе и административно-хозяйственной части здания Днепровского академического театра оперы и балета. - сообщил руководитель театра в Днепре Ростислав Карандеев.
Он отметил, что сразу после прекращения воздушной тревоги, работниками театра были начаты неотложные работы по ликвидации последствий вражеской атаки.
Внутри здания и по периметру театра будут полностью убраны обломки стекла и при необходимости установлены временные оконные конструкции. Это планируется сделать до конца дня. Планируется продолжить производственный процесс во всех помещениях и принять зрителей для безопасного и комфортного просмотра вечернего спектакля.
Обстрел мирного города является очередным доказательством того, что агрессор не ограничивается только атаками по военным объектам, его настоящая цель - украинский народ, наша национальная идентичность.
Напомним
В Днепре в результате террористической атаки погибли три человека, среди них ребенок. Ранения получили 30 человек, в том числе 5 детей, повреждены дома и инфраструктура.
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