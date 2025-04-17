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У Дніпрі ліквідовують наслідки атаки рф по будівлі театру опери та балету

Київ • УНН

 • 5632 перегляди

Внаслідок нічної атаки БПЛА пошкоджено фасад, вікна та господарську частину театру опери та балету в Дніпрі. Працівники ліквідовують наслідки та встановлюють тимчасові вікна.

У Дніпрі ліквідовують наслідки атаки рф по будівлі театру опери та балету

Під час обстрілу Дніпра, агресор поцілив по будівлі місцевого академічного театру опери та балету. Зараз працівники проводять роботи по ліквідації наслідків, зокрема встановлюють тимчасові віконні конструкції.

Передає УНН із посиланням на ексміністра культури, директора оперного театру в Дніпрі Ростислава Карандєєва.

Деталі

Унаслідок масованої нічної атаки російськими ударними БПЛА по центру Дніпра зазнали пошкоджень фасадні конструкції і засклення вікон глядацького фойє та адміністративно-господарської частини будівлі Дніпровського академічного театру опери та балету. - повідомив керівник театру в Дніпрі Ростислав Карандєєв.

Він зазначив що одразу після припинення повітряної тривоги, працівниками театру були розпочаті невідкладні роботи з ліквідації наслідків ворожої атаки.

Всередині будівлі та по периметру театру будуть повністю прибрані уламки скла та за потреби встановленні тимчасові віконні конструкції. Це планується зробити до кінця дня. Планується продовжити виробничий процес в усіх приміщеннях та прийняти глядачів для безпечного і комфортного перегляду вечірньої вистави.

Обстріл мирного міста є черговим доказом того, що агресор не обмежується лише атаками по військових об’єктах, його справжня ціль - український народ, наша національна ідентичність.

- зазначив керівник установи.

Нагадаємо

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