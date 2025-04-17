У Дніпрі внаслідок прямого влучання постраждав корпус медуніверситету, що має статус пам'ятки архітектури
Київ • УНН
Внаслідок атаки пошкоджено корпуси та гуртожитки медуніверситету, є руйнування даху та перекриттів. Загинули троє людей, серед них дитина, та 31 поранений.
Внаслідок російської атаки корпуси закладу вищої медичної освіти у Дніпрі зазнали серйозних пошкоджень. Студенти та працівники медичного унівреситету внаслідок цієї атаки не постраждали, але у місті загинули двоє дорослих і одна дитина і загалом поранені 31 людина (п'ятеро з них – діти).
Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я України.
Деталі
Внаслідок атаки росії по Дніпру, у місті зазнали серйозних пошкоджень корпуси закладу вищої медичної освіти та його гуртожитків.
В одному з навчальних корпусів, який має статус пам'ятки архітектури, внаслідок прямого влучання зруйновано половину даху, обрушені плити перекриття четвертого поверху.
Інший корпус - за попередньою інформацією вибиті всі вікна та пошкоджені навчальні аудиторії.
Наразі ці будвлі непридатні до навчання.
Також пошкоджені чотири гуртожитки медуніверситету.
В одному з них після прямого влучання безпілотника зруйнована частина будівлі, пошкоджений дах, вибиті вікна.
В інших гуртожитках також вибило майже 100% вікон. На щастя, ніхто зі студентів та працівників не постраждав.
Наслідки атаки окупантів по Дніпру - загинули люди, багато поранених
Загинули двоє дорослих і одна дитина. Постраждала 31 людина, зі яких п'ятеро – діти. У медзакладах залишаються 16 пацієнтів.
Нагадаємо
УНН передавав, щр у ніч на четвер, 17 квітня, окупанти завдали удару за допомогою безпілотників по місту Дніпро. Атака призвела до численних жертв та руйнувань.