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У Дніпрі внаслідок прямого влучання постраждав корпус медуніверситету, що має статус пам'ятки архітектури

Київ • УНН

 • 6236 перегляди

Внаслідок атаки пошкоджено корпуси та гуртожитки медуніверситету, є руйнування даху та перекриттів. Загинули троє людей, серед них дитина, та 31 поранений.

У Дніпрі внаслідок прямого влучання постраждав корпус медуніверситету, що має статус пам'ятки архітектури

Внаслідок російської атаки корпуси закладу вищої медичної освіти у Дніпрі зазнали серйозних пошкоджень. Студенти та працівники медичного унівреситету внаслідок цієї атаки не постраждали, але у місті загинули двоє дорослих і одна дитина і загалом поранені 31 людина (п'ятеро з них – діти).

Передає УНН із посиланням на пресслужбу Міністерства охорони здоров’я України.

Деталі

Внаслідок атаки росії по Дніпру, у місті зазнали серйозних пошкоджень корпуси закладу вищої медичної освіти та його гуртожитків.

В одному з навчальних корпусів, який має статус пам'ятки архітектури, внаслідок прямого влучання зруйновано половину даху, обрушені плити перекриття четвертого поверху.

Інший корпус - за попередньою інформацією вибиті всі вікна та пошкоджені навчальні аудиторії.

Наразі ці будвлі непридатні до навчання.

Також пошкоджені чотири гуртожитки медуніверситету.

В одному з них після прямого влучання безпілотника зруйнована частина будівлі, пошкоджений дах, вибиті вікна.

- пише МОЗ.

В інших гуртожитках також вибило майже 100% вікон. На щастя, ніхто зі студентів та працівників не постраждав.

Наслідки атаки окупантів по Дніпру - загинули люди, багато поранених

Загинули двоє дорослих і одна дитина. Постраждала 31 людина, зі яких п'ятеро – діти. У медзакладах залишаються 16 пацієнтів.

Нагадаємо

УНН передавав, щр у ніч на четвер, 17 квітня, окупанти завдали удару за допомогою безпілотників по місту Дніпро. Атака призвела до численних жертв та руйнувань.

Ігор Тележніков

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