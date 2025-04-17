В Днепре в результате прямого попадания пострадал корпус медуниверситета, имеющий статус памятника архитектуры
Киев • УНН
В результате атаки повреждены корпуса и общежития медуниверситета, есть разрушения крыши и перекрытий. Погибли три человека, среди них ребенок, и 31 ранен.
В результате российской атаки корпуса учреждения высшего медицинского образования в Днепре получили серьезные повреждения. Студенты и работники медицинского университета в результате этой атаки не пострадали, но в городе погибли двое взрослых и один ребенок и в общей сложности ранен 31 человек (пятеро из них – дети).
Передает УНН со ссылкой на пресс-службу Министерства здравоохранения Украины.
Детали
В результате атаки россии по Днепру, в городе получили серьезные повреждения корпуса учреждения высшего медицинского образования и его общежитий.
В одном из учебных корпусов, имеющем статус памятника архитектуры, в результате прямого попадания разрушена половина крыши, обрушены плиты перекрытия четвертого этажа.
Другой корпус - по предварительной информации выбиты все окна и повреждены учебные аудитории.
В настоящее время эти здания непригодны для обучения.
Также повреждены четыре общежития медуниверситета.
В одном из них после прямого попадания беспилотника разрушена часть здания, повреждена крыша, выбиты окна.
В других общежитиях также выбило около 100% окон. К счастью, никто из студентов и работников не пострадал.
Последствия атаки оккупантов по Днепру - погибли люди, много раненых
Погибли двое взрослых и один ребенок. Пострадал 31 человек, из которых пятеро – дети. В медучреждениях остаются 16 пациентов.
Напомним
УНН передавал, что в ночь на четверг, 17 апреля, окупанты нанесли удар с помощью беспилотников по городу Днепр. Атака привела к многочисленным жертвам и разрушениям.