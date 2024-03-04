В День скорби по жертвам удара 2 марта ночные клубы в Одессе были закрыты - полиция
Киев • УНН
Распространяемые в Интернете видеозаписи, на которых люди развлекаются в одесском ночном клубе якобы в объявленный День траура, на самом деле были сняты ранее, что подтвердила полиция, которая застала клуб закрытым.
Соцсетями распространяются видеоролики с одесситами, которые якобы находились в ночных клубах города в День скорби по жертвам атаки рф. Однако, по данным полиции, соответствующее видео было снято ранее, передает УНН.
Детали
Видео с развлечениями одесситов в ночном заведении, которые якобы происходили в День траура, было снято до трагического события. Правоохранители установили и сразу же проверили указанное на видео развлекательное заведение и выяснили, что клуб был закрыт, а обнародованные видео были сняты еще до дня траура
В качестве доказательства полицейские опубликовали свой видеоролик, где им не удается открыть дверь в ночной клуб.
В день траура по погибшим, который, согласно распоряжению главы ОГА, был объявлен 3 марта, горожане, сплотившись, помогали семьям, пострадавшим от этого преступления врага, и приносили цветы и игрушки к дому, в котором российские оккупационные войска убили 12 человек
Напомним
3 марта в Одессе и области было объявлено Днем траура в связи с большим количеством жертв из-за российской атаки "шахедами" в ночь на 2 марта.
В День скорби по жертвам удара 2 марта ночные клубы в Одессе были закрыты - полиция
Распространяемые в Интернете видеозаписи, на которых люди развлекаются в одесском ночном клубе якобы в объявленный День траура, на самом деле были сняты ранее, что подтвердила полиция, которая застала клуб закрытым.
Оккупанты ударили по Никопольщине дронами, артиллерией и ракетами: повреждены дома и газопровод
В течение дня Никопольский район и город Марганец Днепропетровской области подверглись обстрелам вражеских беспилотников, артиллерии и ракет, в результате которых были повреждены несколько домов, сооружений, микроавтобус и газопровод.
Кадровые изменения в военных: Зеленский назначил нового командующего Сил поддержки ВСУ
Президент Зеленский заменил Дмитрия Грегу на Александра Яковца на должности командующего Сил поддержки Вооруженных Сил Украины.
Украина не будет подписывать новый контракт с рф о продлении транзита газа - Шмыгаль
Украина не подпишет новый контракт на транзит газа с россией, но готова способствовать транзиту через свои трубопроводы, если это будет инициировано Европейским Союзом.
Объявлено подозрение 25 "правоохранителям", которые перешли на сторону россиян на Херсонщине
Украинская полиция идентифицировала еще 25 коллаборационистов, которые присоединились к созданному россией "главному управлению МВД" в оккупированной Херсонской области и которым грозит до 15 лет заключения.
ФК "Александрия" засчитано техническое поражение из-за участия в игре с "Шахтером" незаявленного футболиста
Контрольно-дисциплинарный комитет УАФ аннулировал результат ничьей 0:0 "Александрии" с "Шахтером" и вместо этого засчитал "Александрии" техническое поражение 0:3 из-за того, что в матче участвовал незаявленный игрок.
Биткоин вплотную приблизился к своему историческому максимуму и может продолжить расти
Биткоин близок к превышению своего исторического максимума в 68 тысяч долларов, установленного в ноябре 2021 года, поскольку его стоимость уже превысила 65 тысяч.
За прошлый год уровень поддельных банкнот в Украине уменьшился - НБУ
Уровень поддельных банкнот в Украине снизился в 2023 году - 2,1 подделки на миллион гривен по сравнению с 2,2 в 2022 году, тогда как в ЕС подделки были почти в восемь раз выше, согласно данным Национального банка Украины.
Аудит Минобороны: на Житомирщине обнаружили 30 тысяч турникетов, которые почти год лежат на складах
Почти 30 000 новых медицинских жгутов американского производства были найдены неиспользованными через 6 месяцев на складе украинской воинской части.
Раннее наступление весны в Киеве обусловлено одной из самых теплых зим в истории
Раннее начало весны в Киеве было вызвано самой теплой зимой за всю историю наблюдений, которая началась на 37 дней раньше, чем в среднем.