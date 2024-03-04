В День скорби по жертвам удара 2 марта ночные клубы в Одессе были закрыты - полиция

Соцсетями распространяются видеоролики с одесситами, которые якобы находились в ночных клубах города в День скорби по жертвам атаки рф. Однако, по данным полиции, соответствующее видео было снято ранее, передает УНН.

Детали

Видео с развлечениями одесситов в ночном заведении, которые якобы происходили в День траура, было снято до трагического события. Правоохранители установили и сразу же проверили указанное на видео развлекательное заведение и выяснили, что клуб был закрыт, а обнародованные видео были сняты еще до дня траура - заявили в пресс-службе ГУ НП Украины в Одесской области.

В качестве доказательства полицейские опубликовали свой видеоролик, где им не удается открыть дверь в ночной клуб.

В день траура по погибшим, который, согласно распоряжению главы ОГА, был объявлен 3 марта, горожане, сплотившись, помогали семьям, пострадавшим от этого преступления врага, и приносили цветы и игрушки к дому, в котором российские оккупационные войска убили 12 человек - уверяют в полиции

Напомним

3 марта в Одессе и области было объявлено Днем траура в связи с большим количеством жертв из-за российской атаки "шахедами" в ночь на 2 марта.