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Українські міста оголошують Дні жалоби через страшну ракетну атаку росії по Сумах
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У День скорботи за жертвами удару 2 березня нічні клуби в Одесі були закриті - поліція

Київ • УНН

 • 32045 перегляди

Поширювані в Інтернеті відеозаписи, на яких люди розважаються в одеському нічному клубі нібито в оголошений День жалоби, насправді були зняті раніше, що підтвердила поліція, яка застала клуб зачиненим.

У День скорботи за жертвами удару 2 березня нічні клуби в Одесі були закриті - поліція

Соцмережами поширюються відеоролики з одеситами, які нібито перебували у нічних клубах міста в День скорботи за жертвами атаки рф. Проте, за даними поліції, відповідне відео було знято раніше, передає УНН.

Деталі 

Відео з розвагами одеситів у нічному закладі, які нібито відбувалися у День жалоби, було знято до трагічної події. Правоохоронці встановили та одразу ж перевірили вказаний на відео розважальний заклад та з’ясували, що клуб було закрито, а оприлюднені відео було знято ще до дня жалоби

— заявили у пресслужбі ГУ НП України в Одеській області. 

 Як доказ поліцейські опублікували свій відеоролик, де їм не вдається відкрити двері до нічного клубу.

У день жалоби за загиблими, який, згідно з розпорядженням голови ОВА, було оголошено 3 березня, городяни, згуртувавшись, допомагали сім’ям, які постраждали від цього злочину ворога, і приносили квіти та іграшки до будинку, в якому російські окупаційні війська вбили 12 осіб

 — запевняють у поліції

Нагадаємо

3 березня в Одесі та області було оголошено Днем жалоби у зв’язку з великою кількістю жертв через російську атаку "шахедами" у ніч на 2 березня. 

Лілія Подоляк

Лілія Подоляк

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