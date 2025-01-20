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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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В Давосе открывается Всемирный экономический форум

В Давосе открывается Всемирный экономический форум

Киев  •  УНН

 • 7571 просмотра

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В Давосе 20-24 января проходит Всемирный экономический форум с темой «Сотрудничество для интеллектуальной эпохи». Зеленский выступит со специальной речью 21 января. В мероприятии примут участие 60 мировых лидеров.

Сегодня, 20 января, в Давосе в Швейцарии открывается Всемирный экономический форум. В этом году тема форума -  «Сотрудничество для интеллектуальной эпохи», в рамках которой будут рассматривать решение ключевых глобальных и региональных вызовов. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу мероприятия.

Детали

Всемирный экономический форум пройдет в Давосе  20-24 января. Мировые лидеры будут обсуждать реагирование на геополитические потрясения, стимулирование роста для повышения уровня жизни и управления справедливым и инклюзивным энергетическим переходом. 

  Украинскую делегацию возглавит Президент Украины Владимир Зеленский. В 16.00 по центральноевропейскому времени начнет работу Украинский дом в Давосе. Первая панельная дискуссия будет посвящена общим интересам США и Украины, после чего состоится прямая трансляция инаугурации новоизбранного президента Дональда Трампа из Вашингтона, округ Колумбия. 

Будет работать Украинский дом в Давосе (Швейцария) до 21.00 23 января.

Дополнение 

 Владимир Зеленский примет участие во Всемирном экономическом форуме завтра, 21 января. Сообщалось, что Зеленский выступит со специальной речью и будет отвечать на вопросы.

Президент США Дональд Трамп примет участие во встрече онлайн в четверг, 23 января. Среди других мировых лидеров, которые будут присутствовать на форуме, который будет включать 60 глав государств и правительств - президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и вице-премьер-министр Китая Дин Сюэсян.

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

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