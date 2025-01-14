Зеленський виступить зі спеціальним зверненням на форумі в Давосі: відома дата

Президент України Володимир Зеленський наступного вівторка, 21 січня, візьме участь на Всесвітньому економічному форумі, який пройде у швейцарському Давосі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.

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Як пише видання, Володимир Зеленський візьме участь на Всесвітньому економічному форумі у наступний вівторок. Зазначається, що Зеленський виступить зі спеціальною промовою та відповідатиме на запитання.

Зазначається, що президент США Дональд Трамп візьме участь онлайн у четвер, 23 січня. Серед інших світових лідерів, які візьмуть участь у зустрічі, яка включатиме 60 глав держав і урядів, є президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і віце-прем'єр-міністр Китаю Дін Сюесян.

Нагадаємо

Президент України Володимир Зеленський наголосив на важливості підтримки України всіма політсилами Німеччини та зазначив, що ризики не захистити Україну сьогодні - це значить думати, як захищати себе завтра.