Зеленський виступить зі спеціальним зверненням на форумі в Давосі: відома дата
Київ • УНН
Президент України візьме участь у Всесвітньому економічному форумі в Давосі 21 січня. До заходу також долучаться Дональд Трамп, Урсула фон дер Ляєн та інші світові лідери.
Президент України Володимир Зеленський наступного вівторка, 21 січня, візьме участь на Всесвітньому економічному форумі, який пройде у швейцарському Давосі. Про це повідомляє Reuters, передає УНН.
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Як пише видання, Володимир Зеленський візьме участь на Всесвітньому економічному форумі у наступний вівторок. Зазначається, що Зеленський виступить зі спеціальною промовою та відповідатиме на запитання.
Зазначається, що президент США Дональд Трамп візьме участь онлайн у четвер, 23 січня. Серед інших світових лідерів, які візьмуть участь у зустрічі, яка включатиме 60 глав держав і урядів, є президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і віце-прем'єр-міністр Китаю Дін Сюесян.
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